محافظ أسيوط يترأس اجتماع مراجعة خطة جاهزية القطاعات لمواجهة الأمطار والسيول

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول المحتملة ومراجعة جاهزية القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة، تفعيلاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم رقم (985) لسنة 2023 ورقم (10) لسنة 2023 وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع موسم الشتاء الحالي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والعقيد محمد أحمد عبدالحكيم نائب المستشار العسكري للمحافظة ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ووكلاء الوزارات للمديريات الخدمية المختلفة ورؤساء الهيئات وشركات المرافق والإسعاف والبترول والغاز الطبيعي وشركة اسمنت أسيوط "cemex" ومسئولي إدارات الأزمات والكوارث على مستوى المحافظة.



واستعرض المحافظ في بداية الاجتماع اجراءات وخطوات تطوير إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الاقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للجاهزية وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة في ضوء متابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين لسرعة نهو مراكز السيطرة بالمحافظات تمهيدًا لافتتاحها خلال الأسابيع القادمة.



وناقش المحافظ – خلال الاجتماع – خطة المحافظة الشاملة لمواجهة الأزمات والكوارث واستعدادات كل جهة ومهامها والأدوارالمنوطة بها وسبل تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ الخطط التي تم الاتفاق على تطبيقها والتدريب عليها في مجابهة الأزمات المحتملة والإمكانيات المتاحة ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث، مؤكدًا على جاهزية مختلف الجهات والقطاعات الخدمية والمعدات الخاصة بها واستعدادات كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة، مشيرًا إلى التجارب الناجحة للمحافظة في التعامل مع العديد من الأزمات التي تعرضت لها من قبل بفضل جاهزية القطاعات والتدريب الجيد لمسئولي الأجهزة التنفيذية.



واستعرض المحافظ دور كل قطاع من القطاعات التنفيذية في مواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الأشهر القادمة وخاصة في فصل الشتاء، حيث وجه مسئولي الري بمراجعة الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية ومناسيب المياه بها لإستيعاب أي تصرفات مائية زائدة ومتابعة محطات رفع مياه كسح المياه بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والري على مختلف الترع مع مراجعة المولدات الموجودة بها وقياس كفائتها التشغيلية للتأكد من جاهزيتها والعمل على صيانتها بشكل دوري فضلا عن الاستمرار في متابعة مخرات السيول وسدود الاعاقة بجميع أنحاء المحافظة والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أية عوائق بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي منوهًا إلى إنه يوجد بالمحافظة 40 سد إعاقة و9 جسور حماية و1 بحيرة تخزين و2 مخرات سيول صناعية بقرية درنكة وتم مراجعتها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، كما أكد على استمرارية المتابعة الميدانية لجاهزية شبكات الصرف والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها.



كما شدد اللواء عصام سعد على مسئولي الكهرباء ورؤساء المراكز والأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال ووضع خطة زمنية لإحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومراجعة كافة الكابلات الكهربائية المارة على المجاري المائية ومخرات السيول وكذا الكابلات المغذية لمحطات رفع مياه الري.

كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص ومراجعة معسكرات الايواء ومهمات الاغاثة، والتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أقصى تعاون في وقت الأزمات، موجهاً مسئولي الصحة والاسعاف بمراجعة كميات وأنواع الأمصال والأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية ومدى كفايتها في حالة الأزمات والطوارىء، كما طالب القيادات المحلية بمراجعة وحصر المعدات بكافة الحملات الميكانيكية وتكثيف العمل الميداني واتخاذ الإجراءات المسبقة في إدارة الأزمات واجراء تجارب شفط المياه أسفل الأنفاق مؤكدًا وضع الخطط البديلة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة وسرعة التعامل معها.

مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات وممثلي الهيئات والجهات المعنية لمناقشة ومراجعة التدابير والاستعدادات التي جرى اتخاذها استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبًا لحدوث أى سيول أو أمطار والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وكيفية التعامل مع الأزمة في حالة حدوثها ـ لا قدر الله ـ والإمكانات المتاحة لكل جهة للتعامل معها في أسرع وقت كما تم عما اصطفاف لمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي واصطفاف لمعدات وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة للتأكد من جاهزية المعدات لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة الأزمات.

لافتًا إلى أنه سبق تنفيذ تدريب عملي مشترك مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 86" لرفع معدلات الأداء للتدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث وتم خلاله عرض الموقف التعبوي للمحافظة ومهام كافة الأجهزة التنفيذية في حال حدوث أزمات بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة ومنها التدريب على حدوث سيول مفاجئة وما ترتب عليها من حوادث وتداعيات وتضمن التدريب المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة والذى يضم أكثر من 500 معدة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع ووحدات إطفاء وحماية مدنية وسيارات إسعاف للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات بالإضافة إلى إنشاء معسكر إيواء عاجل يضم أكثر من 128 خيمة ومستشفى عزل ميداني ونقاط طبية ومخبز متنقل وكافة وسائل المعيشة مما عكس مستوى التدريب والتأهيل لديهم واستعداداهم لمواجهة أية كوارث محتملة أو أزمات.



كما كلف محافظ أسيوط كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة أية مخاطر محتملة لسيول أو أمطار خلال موسم الشتاء الحالي وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذى تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وتنفيذ تجارب عملية وسيناريوهات محاكاة لسقوط أمطار غزيزة لتقييم الخطط ومدى كفاءة وجاهزية المعدات والجهات المعنية في مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار وشفطها في الوقت المناسب، معلنًا عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.