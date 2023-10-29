الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المقاومة تقصف قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

اقتحام غزة
اقتحام غزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية، قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 8 آلاف شهيد

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عودة خدمات الإنترنت والهواتف تدريجيا لقطاع غزة

أصيب ضابط وجندي إسرائيليين في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة.

8000 شهيد في العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 8000 شهيد نصفهم من الأطفال وذلك مع بداية اليوم ال 23 من الحرب على غزة.

واستمرت الطائرات الاسرائيلية في شن غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة موقعة العشرات من الشهداء والجرحى.

واستشهد 12 مواطنًا وأُصيب العشرات جراء قصف مسجد بلال بن رباح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل لعائلات أبو حمادة وأبو كميل في قرية المغراقة وسط قطاع غزة.

واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأكثر من 25 إصابة جراء قصف من طائرات الاحتلال على منزل لعائلة "طموس" في خانيونس جنوب القطاع.

ونفذت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًا على عدد من المنازل في منطقة بئر النعجة شمال غزة ما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين ووجود عدد كبير من الجرحى.

واستشهدت الطبيبة إسراء الأشقر جراء قصف منزلها قرب مستشفى العودة بجباليا.

كما شهدت مدينة غزة بأحيائها المختلفة سلسلة غارات جوية ومدفعية أدت لاستشهاد نحو ثلاثين فلسطينيًا.

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