نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات والوجه البحري، بجولة تفقدية إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتورة سعيدة صبح، عميدة الكلية، والدكتورة غادة العمروسي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مؤمنة حمزة عون، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة بتفقد القاعات الدراسية، وتحدث مع بناته الطالبات، واستمع إلى طلباتهن، كما تفقد نائب رئيس الجامعة أيضًا قاعات التدريس لطلاب "دبلوم التأهيل التربوي" بحضور الدكتور سامح جمعة، المشرف على مركز التأهيل التربوي بالكلية، وتحدث معهن أيضًا للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

ونصح نائب رئيس الجامعة بناته الطالبات بالجد والاجتهاد في طلب العلم، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح، مشيدًا بجهود إدارة الكلية، وانتظام العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

يأتي ذلك، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة للاطمئنان علي انتظام العملية التعليمية.