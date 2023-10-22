الكويت تطلق جسرًا جويًا لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلق جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، غدا الاثنين، استجابة لنداءات أهالي القطاع.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي

وقال الصباح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الجسر الجوي يأتي بتوجيهات من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، بهدف تخفيف آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية ستشمل أدوية ومستلزمات طبية، وستصل إلى قطاع غزة عبر مدينة العريش المصرية.

ويأتي إطلاق الجسر الجوي الكويتي في إطار دعم دولة الكويت المستمر للقضية الفلسطينية.