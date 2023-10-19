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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إلغاء حفل ماجد المهندس في الكويت

ماجد المهندس
ماجد المهندس

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس في الكويت، عن إلغاءه بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين.

إلغاء حفل ماجد المهندس في الكويت

كان من المفترض إقامة الحفل في الـ 27 من أكتوبر الجاري، على مسرح الكويت أرينا، تضامنًا مع الأحداث في غزة وتصاعدها.

 

الكويت تلغي جميع الانشطة الفنية تضامنًا مع فلسطين

ومن جانبه أعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء كافة الأنشطة الاحتفالية في البلاد، وذلك في بيان رسمي تضمن الآتي:"تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

 

ونُفذ القرار خلال الأسبوع الماضي، على فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، حيث تم تأجيل حفلي حسين الجسمي ورحمة رياض بجانب حفلي الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان.

ماجد المهندس وأغنية جننت قلبي

كان قد أصدر ماجد المهندس حديثأ أغنية “جننت قلبي”، التي حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك اكبر اطماعي يا نبض قلبي ويا اغلى مطاليبه

 

 

 

 

 

 

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