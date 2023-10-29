الأهلي وصن داونز.. صدام مرتقب تحت عنوان "الثأر" وإنهاء اللعنة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب لوفتوس في بريتوريا، حيث تُقام مباراة مشتعلة تجمع بين فريقي الأهلي وصن داونز، والتي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الافريقي.

الأهلي يبحث عن الثأر أمام صن داونز الليلة

يخوض فريق الأهلي لقاء اليوم بحثًا عن "الثأر" ورد الإعتبار، حيث ما زالت نتيجة اللقاء الأخير بين الفريقين تُراود أذهان جماهير القلعة الحمراء، والتي جمعتهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي وانتهت بخسارة الأهلي بخماسية.

كما يدخل الأهلي اللقاء سعيًا في إنهاء لعنة المباريات التي تُقام فى الثالثة عصراً، بعدما خاض المارد الأحمر مباراتين في هذا التوقيت وخسر بنتيجة ثقيلة، الأولى كانت فى دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر.

بينما كانت المواجهة الثانية في دور المجموعات فى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي

يلعب الأهلي وصن داونز عصر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

من المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأبو ظبي الرياضية 1 وbein sports 1 والرياضية المغربية وقناة SSC.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديغيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.