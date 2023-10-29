حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

2 طن زبيب يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

نصف طن عسل جلوكوز به شوائب وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

5 طن ملح طعام غير مطابق للقواعد الملزمة للملح طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019.

300 كجم فول سوداني وتمور منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (400 كجم فلفل أحمر مطحون، 300 زجاجة زيت زيتون) وذلك بناء على قرار النيابة، وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة عامة، وتحرير 79 قرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مكسبات طعم، منتجات ألبان، خضروات، منتجات عطارة).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 186 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 42 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 481 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1313 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل، شيبسي) بإجمالي وزن 117 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاشتراك في حملة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وتحرير 2 محضر مخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 41 حملة تفتيشية على 605 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، صلصة) تجاوزت الـ 150 كجم حيث تم إعدام 1776 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 74 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر، شبرا الخيمة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ، حيث تم المرور على 3 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملة عن إعدام 104 عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية (صوص، سناكس، حلوى متنوعة) وتحرير 3 محاضر إعدامات بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 39 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر البطيخ، الزرقا، فاراسكور، كفر سعد، دمياط، الروضة) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 658 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (عصائر، برجر وبسطرمة مجمدة، مياه غازية، عسل جلوكوز، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم التحفظ على 13 كرتونة مياه غازية بإجمالي 78 لتر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 14 حملة تفتيشية على 153 منشأة غذائية وذلك بمراكز (ميت غمر، نبروه، سندوب، مركز المنصورة، ميت فارس، طلخا، بلقاس، المعصرة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن:

 ضبط والتحفظ على 322 كجم مقطعات دواجن مجهولة المصدر داخل أحد المصانع، يظهر عليها علامات فساد من تغير في الخواص الطبيعية وتغير في اللون والرائحة.

 إعدام 345 كجم منتجات غذائية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، منتجات ألبان، حلويات متنوعة، خضروات وفواكه، مخللات ... وغيرها من المنتجات الغذائية).

 تحرير 53 محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، و 103 محضر عدم توافر الشهادات الصحية، و 88 مخالفة عدم وجود ترخيص للمنشأة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمرور على 25 منشأة غذائية وتم ضبط 3840 عبوة صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر مخالفات.

كما نفذ فرع الأقصر 4 حملات تفتيشية مشتركة مع هيئة الدواء المصرية ومديرية الشباب والرياضة، استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم تنفيذ قرار النيابة العامةبإعدام 147 قرص مكملات غذائية.