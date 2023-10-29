وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين في الغربية

أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية ، ندوة للتوعية حول المساواه بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئه العمل ، وذلك بشركة فودبيور لادارة المطاعم ، تناولت أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة، وشرح انواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها ، فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بأهمية المساواة بين الجنسين فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام القانون والاتفاقيات الدولية فيما يخص العاملين بمختلف المنشآت ، يما يعزز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من أصحاب الأعمال والعمال وتوفير مناخ عمل آمن .

واوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن الندوة القتها الدكتورة امل وريدة مسؤول وحده المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل بالمديرية ، عن أهداف الوحدة حيث تهدف الوحدة إلى تمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء .

كما تستهدف عدد من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، وأسهمت في تقديم مذكرات ورؤية واضحة كانت محور قرارات وزارية تخدم أهدافها ، بالإضافة إلى انه تتكامل أنشطة الوحدة من خلال الوحدات الفرعية بالمحافظات، حيث تم إنشاء 27 وحدة فرعية لها كتشكيل موازي للوحدة المركزية، تقوم بتنفيذ الخدمات والأنشطة في إطار الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف ، وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بالعديد من الأنشطة منها تنفيذ ورش عمل وندوات توعية على مستوى المحافظات.