ننشر أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الأحد

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 ،والتي إنخفاضا بعضها في الأسعار بقيمة تتراوح مابين جنيهان إلي 4جنيهات في الكيلو الواحد .

حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 71 إلي 73جنيها للكيلو ،و تراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و68 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي100جنيها

للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنية.

وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .