وفاة الفنان محمد فريد متأثرًا بمرضه.. ابنته تكشف اللحظات الأخيرة قبل موته وسر تغير شكله (تفاصيل)
فارق الفنان القدير محمد فريد الحياة منذ قليل بعد صراع مع المرض، وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ابنته ناهد، تعرضه لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى المستشفى وتم احتجازه بالعناية المركزة.
سبب وفاة محمد فريد
وكانت كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مشيرة إلى أنه كان يعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين، ما أدى إلى انخفاض الضغط وحدوث عدة مضاعافات خطيرة، استدعت دخوله الرعاية المركزة للاطمئنان على صحته.
وكانت أسرة الفنان محمد فريد تنتظر نتيجة التحاليل والفحوصات خلال الساعات الماضية للإطمئنان على حالته الصحية لكن القدر لم يمهل الأطباء من علاجه، حيث كان من المفترض أن يخرج من المستشفى اليوم السبت ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
من هو محمد فريد
ظهرت موهبة محمد فريد منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، إلى أن درس بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم أنهى دراسته بعد حصوله علي بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.
ومن أبرز أعمال الفنان الراحل محمد فريد الفنية: (ليالي الحلمية، الديلر، والقاصرات، والشيطانة التي أحبتني، وحب في الزنزانة، والمغتصبون، ومسرحية راقصة قطاع عام).
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