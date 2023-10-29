موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وزد

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مصطفى شلبي جناح أيسر الفريق من اللحاق بمباراة زد المقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأصيب مصطفى شلبي في مباراة الزمالك وإنبي الماضية، وخضع اللاعب لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة.

وأكد طبيب الزمالك أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة، ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب لتحديد موقفه من المباراة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد خسر من إنبي مساء الجمعة بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري المصري.