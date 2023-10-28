نجم إنبي يكشف موقفه من مفاوضات الزمالك

كشف أحمد كالوشا نجم دفاع فريق إنبي، موقفه من الأنباء المترددة بشأن اهتمام الزمالك للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقال كالوشا خلال تصريحات تليفزيونية " أعلم بوجود مفاوضات من بعض الوكلاء مع نادي الزمالك".

وأضاف ""ليس لدي انتماء للأهلي أو الزمالك، والدي زملكاوي متعصب ووالدتي أهلاوية متعصبة وبالنسبة لي أنا تحت أمر الفريق الذي سألعب له".

وأوضح: "عقدي مع إنبي مدته 5 مواسم، والقرار النهائي في يد إنبي ولا أعلم وجود نيه لبيعي من قبل إنبي أم لا، وأقدم كل ما لدي مع فريقي".

وعن أمنيه الكروية أكد أنه يتمنى الانضمام إلى منتخب مصر، واللعب لنادي ريال مدريد.

تعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

يلتقي الزمالك بنظيره زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز في السابعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لهذا الموسم.