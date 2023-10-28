الشباب يواصل التخبط في الدوري السعودي

يواصل فريق الشباب، التخبط في منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي بعد مرور 11 جولة من المسابقة حتى الأن.

وخسر الشباب من نظيره أبها بهدفين مقابل هدف ، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد مدينة الأمير سلكان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري السعودي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ويقدم الشباب مستويات مخيبة لآمال جماهيره في الموسم الحالي حيث يتراجع في جدول الترتيب ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات فقط وتعادل في مثلهم وتلقى 5 هزائم.

ويخوض الشباب مباراته المقبلة أمام فريق الفتح في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين يوم الثلاثاء المقبل 31 أكتوبر في تمام الثانية والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأوضح نادي الشباب بيانا رسميا بعد خسارته من أبها، أعرب فيه عن استيائه من الأخطاء التحكيمية وطالب بالاستعانة بحكام أجانب في مبارياته المقبلة.