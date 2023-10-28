محلية الروضة بدمياط تشن حملة تفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية

وجهت الدكتوره منال عوض محافظ دمياط علي تكثيف المراقبة علي الأسواق واامحلات التجارية والمرور والتفتيش جودة السلع الاساسية وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الأسعار والتأكد من توفير السلع وإعلان الاسعار فى بصوره واضحه

وفي نفس السياق قامت الوحده المحليه لمدينه الروضه برئاسه فايزه فوده يرافقها عبد العزيز الزيات نائب المدينه

بالتنسيق مع اداره الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور طارق ابو النجا والدكتورة ولاء جعفر وادارة التموين بالروضة برئاسة محمد نور الدين بحمله تفتيش على الأسواق والانشطة التجارية والباعة الجائلين والعربات المتنقلة ومحلات اللحوم والجزارة بالمدينه

وتم المرور على مجزر الروضة السلخانة للوقوف على تحسين العمل به

واشارت فايزة فودة بان الوحدة لاتدخر وقت اوجهد في تحقيق راحة اامواطنين وتذليل كافة العقبات التي تثير حفيظة المواطنين وذلك من خلال المتابعه المستمرة علي الأسواق واامحلات التجارية