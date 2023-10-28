علي الدين هلال: الموقف المصري في العدوان الإسرائيلي على غزة واضح وصارم 

أكد الدكتور علي الدين هلال استاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري في العدوان الإسرائيلي على غزة واضح وصارم وهناك تحركات للجيش المصري وهناك استعداد أمني كامل، مشددًا على أن تفتيش حرب الفرقة الرابعة هو يكشف استعداد مصر، معقبًا:"رسالة أن محدش يجيي جنب سيادة مصر".

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشار إلى أن الموقف المصري في حرب من أكثر المواقف التي تبلورت بشكل سريع ومستمر واستمرت في شكل اتصالات ومقابالات مع عدد كبير من قادة العالم خلال الـ10 أيام الأولى.

وعلق على القرار العربي الذي تم الموافقة عليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا القرار الذي صدر بأغلبية 120 دولة تعبير عن ضمير العالم ويتحدثون أنهم مع الحق الفلسطيني ودعوة إلى هدنة إنسانية دائمة ومستمرة، وجاء ذلك خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأوضح أن جميع الدول العربية ماعدا العراق وتونس وافقوا على القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على أن أغلب الدول الإفريقية وأغلب دول عدم الانحياز وكل دول التعاون الإسلامي وافقوا على الحق الفلسطيني والقرار العربي في الامم المتحدة، مشددًا على أن المعارض على القرار كان من إسرائيل وأمريكا وهو يكشف طبيعة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، مشددًا على أن أمريكا ليس طرف داعم لكنه مشارك بالسلاح والمال ومستشارين أمريكيين في هذه الحرب علنا.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي أكبر مده لإسرائيل لاستمرار جرائمها وتدمير قطاع غزة والشعب، مشددًا على أن فرنسا والبرتغال وأسبانيا ايدوا القرار العربي، مؤكدًا أن القرار صادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة.

ونوه بأن القرار العربي الذي تم الموافقة عليه في الجميعة العامة للأمم المتحدة هو قرار غير ملزم ولكن له قيمة كبيرة جدًا، مشددًا على أنه جاء ردًا على فشل مجلس الأمن وهو رسالة قوية جدًا.