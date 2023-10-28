السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تؤكد استيائها من امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعرب السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور، اليوم السبت، عن استيائه من امتناع ألمانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

 

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 أعرب السفير الإسرائيلي عن استيائه من تصويت ألمانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة"الجمعية العامة" تتبنى مشروع قرار عربيًّا يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في غزة.

 قال بروسور أمام تجمع لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في شمال الراين-وستفاليا: “إسرائيل تحتاج إلى دعم ألمانيا في الأمم المتحدة: ”إن التصويت المتمثل في الامتناع عن التصويت ليس كافيًّا، لأنهم لا يستطيعون القول إن حماس مسئولة عن هذه المذبحة الرهيبة".

 قد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، مشروع قرار صدر عن الدول العربية ويدعو إلى هدنة فورية في غزة، ووقف للقصف الإسرائيلي والعمليات الغسكرية.

 صوتت 120 دولة لصالح المشروع، وعارضته 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت، وكانت ألمانيا من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

 

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