السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يوفنتوس يتخطى عقبة هيلاس فيرونا بهدف قاتل ويتصدر الدوري الإيطالي

مباراة يوفنتوس وهلاس
مباراة يوفنتوس وهلاس فيرونا

حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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يوفنتوس وهيلاس فيرونا.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

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يوفنتوس يواجه فيرونا في رحلة البحث عن صدارة الدوري الإيطالي

بدأ فريق يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيديريكو جاتي – بريمير – روجاني.

الوسط: وياه – مكيني – لوكاتيلي – رابيو – كوستيتش.

الهجوم: فلاهوفيتش – مويس كين.

ظل التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات اللقاء حتى تمكن اللاعب اندريا كامبياسو من اقتناص هدف الفوز والنقاط الثلاثة للسيدة العجوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

بهذا الانتصار رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى النقطة 23 ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 8 نقاط في المركز السادس عشر بالكاليتشو.

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