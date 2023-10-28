السبت 28 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مايك بنس يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية

مايك بنس
مايك بنس

تراجع نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، اليوم السبت، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية بأمريكا، مؤكدًا أن "هذا ليس وقته".

 

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وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس: "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي"، وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".

بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8 بالمئة وفق موقع فايف ثيرتي أيت المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.

ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أيا من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئا للحاضرين.

ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع، لا سيما ترامب الذي يتصدّر الاستطلاعات وأقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.

ويعتبره مناصرو ترامب "خائنا" لمصادقته في الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة في العام 2020.

 

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