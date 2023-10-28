السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالمنعم سعيد: الاحتلال يبحث عن الردع بعد الإذلال في 7 أكتوبر

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد الخبير السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الاحتلال الإسرائيلي من خلال هجومه الوحشي على قطاع غزة يريد تحقيق الردع مرة اخرى بعد عملية "طوفان الأقصى"  التي أدت لتراجع الردع الإسرائيلي.

 وتابع "سعيد"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الولايات المتحدة قامت بإرسال حاملات الطائرات إلى تل أبيب  للدفاع عن إسرائيل، وهذا يرجع إلى المساهمة الكبيرة للمجتمع اليهود في المجتمعات الغربية، خلاف قوة اللوبي اليهودي  في الولايات المتحدة الأمريكية. 

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وأشار إلى أن هناك مساندة غير قليلة  من الشارع الأمريكي للقضية الفلسطينية بصورة أكبر من السابق، وهذا واضح من المظاهرات التي تنظم في الولايات المتحدة، ولكن المؤسسات الامريكية تقف قولاً واحدًا إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية قامت على اتفاق أوسلو الذي يحضر الفلسطينيين من أجل اعداد دولة مستقلة، وبعد التوقيع على أوسلو بدأت حماس تنظمك عمليات تحريرية في إسرائيل ، فجاء بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلي في عام 1996، وأتلف اتفاقية أوسلو.

 

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