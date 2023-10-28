الديهي: أمريكا تنفخ في النار والمنطقة تعيش على فوهة بركان
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الولايات المتحدة تعمل على إشعال المنطقة من خلال إرسال حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى البحر المتوسط، معقبًا: “ما يحدث في المنطقة كارثة ومصيبة، الإقليم على فوهة بركان".
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك 14 عسكريًا أمريكيًا أصيب في العراق وسوريا، وهذا يعني استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة على خلفية الانحياز الامريكي للاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أن المانيا نشرت 1000 جندي في الشرق الأوسط على خلفية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، مشيرًا إلى ان مهامها تتمثل في الانتشار بالمنطقة عند اتساع الصراع، معقبًا: "لأول مرة ألمانيا ترسل جنودا ومدمرات للمنطقة ، وأمريكا ترسل حاملات الطائرات ما ينذر باندلاع صراع عالمي".
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