متحدث حركة فتح: الاحتلال قرر عدم إبقاء أي شيء حي في غزة
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر تعد حارسة وداعمة القضية الفلسطينية والتي لم تتزحزح يوما عن هذا الموقف المشرف والعظيم، مقدما التحية للشعب المصري لأنه يشاطر فلسطين كل المشاعر الصادقة ولا نشكك لحظة لموقف ومشاعر وصدق توجهات مصر.
وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تجاه الشعب الفلسطيني، وبالتالي الاحتلال يتحمل كل ما يحدث على الأرض من مجازر ويتحمل إغلاق المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارا بأنه لا يريد أحد حي في قطاع غزة، حيث استهدف المشافي ولم يسمح بإرسال المساعدات الصحية لها، وبالتالي نتعامل مع عدو دموي لا ينظر وليس لديه أي بعد أو حس إنساني تجاه القضايا الإنسانية.
ولفت أن الشعب الفلسطيني يواجه مخططا قد يمتد قطره للمنطقة العربية، هذا الاحتلال خرج علينا منذ مدة من الزمن في ظل حكومة التطرف بقيادة "نتنياهو" وأسموه مخطط الحسم، وقصدوا به حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية، واليوم ينقضون بكل جرائمهم على غزة بعد سنة دامية بالضفة الغربية.
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