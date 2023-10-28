بدء امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس غدًا

تبدأ المدارس على مستوى الجمهورية غدا الأحد، عقد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

ووضعت المدارس امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي في مختلف المواد الدراسية.

ونبهت المدارس على الطلاب بالحضور بالزي الرسمي في امتحانات شهر أكتوبر وإحضار الأدوات المدرسية الخاصة بهم.

موعد امتحانات شهر أكتوبر

تنعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس خلال الأسبوع الجاري في مختلف المديريات التعليمية بحسب الجداول المحددة لكل إدارة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس خلال الأسبوع المقبل بحسب الجداول المعتمدة من المديريات التعليمية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يؤدي امتحانات شهر أكتوبر طلاب صفوف النقل في المدارس من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بدءًا من نهاية الشهر الجاري في جميع أنحاء الجمهورية.

وتبدأ امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس يوم غد الأحد، الموافق 29 أكتوبر 2023، وتستمر حسب الجداول الموضوعة.

وتضع الإدارات التعليمية في كل محافظة جداول امتحانات شهر أكتوبر لجميع صفوف النقل حسب ظروف كل منطقة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات شهر أكتوبر تجرى خلال اليوم الدراسي الذي يتم بشكل طبيعي مع انتظام الدراسة به.

قواعد امتحانات شهر أكتوبر

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل تكون على مستوى المدرسة وليس موحدًا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر أكتوبر توضع على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات شهر أكتوبر تحتوى على أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم للمنهج في الفترة من بداية الدراسة وحتى نهاية الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن تكون امتحانات شهر أكتوبر من مقررات أول شهر في الدراسة فقط، مع تخصيص فترة دراسية واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر المقرر بدأها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد، وتجرى أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة.

وحظرت وزارة التربية والتعليم الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر 2023، وفي حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر أكتوبر يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر أكتوبر ويعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة).

ومنعت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وتوزّع درجات الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية على النحو التالي: 60 درجة للاختبارات التحريرية، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

ويعتمد نظام التقييم في المرحلة الابتدائية على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة التي تبلغ 12 اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

