10 أسئلة إجبارية في امتحانات شهر أكتوبر لأولى وثانية ثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع 10 أسئلة إجبارية في امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي خلال العام الدراسي 2023-2024.

يأتي ذلك بحسب مواصفات الورقة الامتحانية في امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي للمواد العلمية.

مواصفات الورقة الامتحانية في امتحانات شهر أكتوبر

وتتضمن الضوابط العامة للورقة الامتحانية في امتحانات شهر أكتوبر: أن يكون لكل سؤال درجة واحدة، وأن الإجابة على الورقة الامتحانية 30 دقيقة شاملة الإجابة ووقت المراجعة، تتضمن الأسئلة الموضوعية والاختيارية.

وتبلغ عدد المفردات في امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي 8 مفردات 1 درجة لكل مفردة بواقع 8 درجات، والأسئلة المقالية القصيرة وتشمل الشرح الوصف السبب، ماذا يحدث لو عبارة عن مسألة" 2 مفردة بواقع درجة لكل مفردة باجمالى درجتان.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ألا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان (مزيد من المعرفة).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات شهر أكتوبر توضع نهاية حتى الأسبوع الرابع طبقا لتوزيع المنهج.

موعد امتحانات شهر أكتوبر

تنعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس خلال الأسبوع المقبل في مختلف المديريات التعليمية بحسب الجداول المحددة لكل إدارة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس خلال الأسبوع المقبل بحسب الجداول المعتمدة من المديريات التعليمية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يؤدي امتحانات شهر أكتوبر طلاب صفوف النقل في المدارس من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بدءًا من نهاية الشهر الجاري في جميع أنحاء الجمهورية.

وتبدأ امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس يوم الأحد المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2023، وتستمر حسب الجداول الموضوعة.

وتضع الإدارات التعليمية في كل محافظة جداول امتحانات شهر أكتوبر لجميع صفوف النقل حسب ظروف كل منطقة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات شهر أكتوبر تجرى خلال اليوم الدراسي الذي يتم بشكل طبيعي مع انتظام الدراسة به.

قواعد امتحانات شهر أكتوبر

١. يحظر الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

٢. فى حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر أكتوبر يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

٣. يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر أكتوبر ويعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة).

٤. ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

٥. ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى .

٦. حضور الطلاب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

٧. على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر بأدواته المدرسية الخاصة به