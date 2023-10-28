عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: "لا يوجد شيء لن نقوم به من أجل إعادة الأسرى"

قال بيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد على الجبهات كافة”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء لن نقوم به من أجل إعادة الأسرى.

حركة حماس:

أضاف جانتس، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته القاهرة الإخبارية: أن حركة حماس مستعدة للتضحية بسكان قطاع غزة وعمليتنا البرية هدفها إطلاق سراح الأسرى ويمكنها أن تساعد في ذلك.

أوضح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي أن هناك جماعات تتعامل مع منظمة تحاول تقسيم المجتمع الإسرائيلي ولكنهم سيفشلون، حسب قوله.