«ESTA» تنظم برنامجاً تدريبياً حول مبادئ وأساسيات الاستثمار

25 مستفيداً

فى إطار استكمال عقد سلسلة الدورات التحضيرية لاختبارات معهد الأوراق المالية بإنجلترا، تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA»، خلال الأسابيع القليلة القادمة برنامجًا تدريبيًا للعاملين فى مجال الأوراق المالية حول «مبادئ واساسيات الاستثمار».

قال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن البرنامج التدريبى يهدف إلى منح الدارس رخصة العمل فى مجال الأوراق المالية فى إنجلترا والعديد من دول العالم ومنها دول الخليج العربى، وذلك بعد اجتيازه للاختبارات.

أضاف «يونس» أن برنامج التدريب يضم 8 محاضرات، يستفيد منها 25 عضوًا، ويحاضر بها هانى جنينة، الخبير الاقتصادى المحاضر بالجامعة الأمريكية.

كما نظمت الجمعية مع شعبة المحررين الاقتصاديين ندوة تدريبية فى تحليل الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الاقتصاد، وحاضر بها «جنينه»، بحضور 14 صحفيًا، وشهدت الندوة مناقشات ساخنة بين المشاركين فى الندوة، حول المشهد الاقتصادى والتحديات التى يواجهها.

وتعمل الجمعية المصرية للمحللين الفنيين على تنظيم دورات وبرامج تدريبية لكافة العاملين فى سوق الأوراق المالية، بهدف تأهيلهم، بما يخدم صناعة الأوراق المالية.