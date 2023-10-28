شركات البورصة توزع كوبونات نقدية على المساهمين

5 شركات بالسوق

قامت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة بتوزيع كوبونات نقدية على المساهمين.. حيث قامت 5 شركات بتوزيع كوبونات نقدية، وذلك فى مواعيد محددة.

قامت الدلتا للتامين بتوزيع 80 قرشًا للسهم، كما قامت شركة الدولية للمحاصيل بصرف كوبون نقدى بقيمة 1 جنيه، والشرقية إيسترن كومبانى كوبون بقيمة 3,75 جنيه، وكذلك أبوقير للأسمدة بواقع 7 جنيهات للسهم، وأيضًا مصر لصناعة الكيماويات، بصرف كوبون بقيمة 3 جنيهات.

كما كشفت البيانات عن تصدر الموارد الأساسية لقيم التداولات بنحو 5,5 مليار جنيه، تلاه قطاع العقارات بقيمة 3,8 مليار جنيه، والخدمات المالية بقيمة 3 مليارات جنيه، ثم البنوك بقيمة تداولات 2,3 مليار جنيه.