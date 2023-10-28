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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

5 شركات بالسوق

شركات البورصة توزع كوبونات نقدية على المساهمين

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

 

قامت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة بتوزيع كوبونات نقدية على المساهمين.. حيث قامت 5 شركات بتوزيع كوبونات نقدية، وذلك فى مواعيد محددة.

قامت الدلتا للتامين بتوزيع 80 قرشًا للسهم، كما قامت شركة الدولية للمحاصيل بصرف كوبون نقدى بقيمة 1 جنيه، والشرقية إيسترن كومبانى كوبون بقيمة 3,75 جنيه، وكذلك أبوقير للأسمدة بواقع 7 جنيهات للسهم، وأيضًا مصر لصناعة الكيماويات، بصرف كوبون بقيمة 3 جنيهات.

كما كشفت البيانات عن تصدر الموارد الأساسية لقيم التداولات بنحو 5,5 مليار جنيه، تلاه قطاع العقارات بقيمة 3,8 مليار جنيه، والخدمات المالية بقيمة 3 مليارات جنيه، ثم البنوك بقيمة تداولات 2,3 مليار جنيه.

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