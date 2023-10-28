حبس المتهم بإنهاء حياة شاب طعنًا بالوراق

أمرت نيابة الكلية بشمال الجيزة، حبس المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنة "بكزلك" في رقبته، بسبب خلافات جيرة في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

واعترف المتهم ويدعى "أ.ش" 35 عاما بارتكابه للواقعة، وأنه تشاجر مع الضحية، بسبب خلافات جيرة بينهما، فتطورت المشاجرة الى تشابك بالأيدي، على إثرها استل المتهم سلاح أبيض "كزلك" وسدد طعنة له نافذة في الرقبة، مما أسفر عن مقتله في الحال.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنة نافذة في الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.