الرئيس الفلسطينى: الاحتلال رد على القرار الأممى أمس باجتياح بري

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، إن الإحتلال الإسرائيلي ردّ على القرار الأممي أمس باجتياح بري ومزيد من القصف والتدمير، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في قطاع غزة.

أبومازن

وأضاف، أبو مازن، اليوم الثلاثاء، في كلمة له خلال ترأسه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم من أجل وقف هذا العدوان، وذهبنا لقمم ولمجلس الأمن وطالبنا بإدخال المساعدات ومنع التهجير، ونريد حلًا سياسيًا على أساس الشرعية الدولية.