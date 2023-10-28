جنوب سيناء تتابع مشروع تدريب الفتيات 1000 بنت 1000 حلم بنادي شرم الشيخ

تابع احمد مسعد وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريبات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار “1000 بنت 1000 حلم” بمركز التنمية الشبابية ونادي شرم الشيخ الرياضي .

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي تلعبة وزارة الشباب والرياضة، متابعة تدريبات مشروع تدريب الفتيات 1000 بنت 1000 حلم بنادي شرم الشيخ و مركز التنميه الشبابية، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

يشار إلى أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" ينفذ بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني من خلال اقامة اللقاءات الرياضيه للفتيات في خماسي كرة القدم، كما تم انشاء 51 مركزا وتخريج عدد من المدربين الحاصلين على دورة "بريميير سكيلز".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات الاستاذ محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره .