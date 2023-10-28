تفشي مرض قاتل في دولة أوروبية.. الصحة العالمية تحذر وهذه أعراضه (تفاصيل)

حذر خبراء الصحة من تفشي مرض قاتل في فرنسا لأول مرة، وهو حمى القرم والكونغو النزفية (CCHF)، مشيرين إلى أنه قد يقتل ما يصل إلى 4 من كل 10 أشخاص يصابون به.

تفشي مرض قاتل في فرنسا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عُثر على القراد الذي يحمل المرض على حدود البلاد مع إسبانيا، حيث يتوطن في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة البلقان، وتم اكتشافه بشكل متقطع في الأجزاء الجنوبية من أوروبا الغربية مثل إسبانيا.

تفشي مرض قاتل في فرنسا

وبدرورهم، أكد الخبراء منذ وقت طويل أن تغير المناخ سيدفع المرض إلى شمال أوروبا، إذ تبين حينها أن القراد الحي الذي تم جمعه من الماشية في منطقة Pyrénées الشرقية يؤوي المرض.

في الوقت نفسه، أعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن فيروس CCHF هو أحد الأمراض التسعة ذات الأولوية هذا العام بسبب تهديده المحتمل، فهو ينتشر بشكل رئيسي بين البشر عن طريق لدغات القراد، ولكن يمكن للناس أيضًا أن يصابوا به من خلال ملامسة سوائل الجسم من المرضى المصابين.

ويشترك المرض في أعراض مشابهة للإيبولا في البداية، بما في ذلك آلام العضلات والبطن والتهاب الحلق والقيء، فضلًا عن حدوث نزيف من الأنف أو من الشعيرات الدموية في العينين والجلد.

وقد تظهر أعراض أخرى للفيروس بشكل مفاجيء والتي تشمل الحمى والدوخة وآلام الرقبة والظهر والصداع والتهاب العيون والحساسية للضوء.

وأشار خبراء الصحة إلى أنه لا يوجد لقاح متاح، حيث يركز العلاج على إبقاء الشخص على قيد الحياة لفترة كافية حتى يتمكن جسمه من مقاومة العدوى.

جدير بالذكر أن حالات تفشي فيروس CCHF السابقة تسببت في مقتل ما بين 10 و40% من المصابين، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، كما تم اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس لدى أشخاص في فرنسا سابقًا، ولكن جميع هذه الحالات حتى الآن كانت من الخارج.