وفاة شاب طعناً على يد عاطل بالجيزة

مصرع شاب طعنا بسلاح أبيض على يد عاطل، بسبب خلافات الجيرة بينهما في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة الشاب "محمد . ش"، 35 عاما، مصاب بطعنه نافذة في الرقبة، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وجاره مشاجرة، على إثرها أستل الأخير سلاح أبيض "كزلك"، وطعن الأول مما أسفر عن وفاته في الحال.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.