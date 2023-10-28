مفيدة للدايت.. طريقة عمل صينية دجاج بالخضار في الفرن

صينية دجاج بالخضار من الوصفات الصحية التي يمكنك صنعها إذا كنت تتبعين نظام غذائي صحي لخسارة الوزن، كما تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في الفرن في دقائق.

صينية دجاج بالخضار

طريقة عمل صينية دجاج بالخضار

المقادير

- الدجاج : دجاجة (منظفة ومقطعة)

- المشروم : كوب (طازج ومقطع أنصاف)

- زبادي : كوب

- الماء : نصف كوب

- الكوسا : 4 حبات (مقطعة مكعبات)

- الجزر : 3 حبات (مقطع دوائر)

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة ومقطعة مكعبات)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- سبع بهارات : ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الزبادي مع الكركم، والملح، والبهارات السبعة، والثوم، وزيت الزيتون، والكاري، والزنجبيل حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الدجاج إلى التتبيلة واخلطي جيداً، ثم اتركيه جانباً لحوالي ساعة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

حضري صينية فرن وضعي بها الدجاج مع التتبيلة، ثم وزعي البطاطس، والبصل، والجزر، والكوسا، والمشروم، حول الدجاج.

أضيفي الماء للصينية، ثم غطّيها بورق القصدير.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي ساعة حتى تنضج تماماً.

ارفعي ورق القصدير وحمّري صينية الدجاج بالخضار وقدميها ساخنة.