توطين الصناعات حلم الوصول لــ 100 مليار دولار صادرات.. فيديو

أشاد مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي صباح اليوم، معقبًا: «الرئيس طمن الشعب، وأكد على أن الأمن القومي خط أحمر».

وقال نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس داعم كبير لتوطين الصناعات، وتحقيق حاجة السوق الداخلية من كل المنتجات، مؤكدًا أن الرئيس مشجع دائما على الاستثمار والمستثمرين.

وتابع: هناك رغبة من القيادة السياسية على توطين الصناعات المتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى العمل على قدم وساق لتصنيع السيارات.

وأوضح نصار، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات سيساعد الدولة على تحقيق خطتها من التصدير للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.