قطرات عين شهيرة تسبب العمى.. الغذاء والدواء تحذر وصيدليات تتوقف عن بيعها (تفاصيل)

حذرت الغذاء والدواء الأميركية من شراء أو استخدام مجموعة قطرات عين تنتمي لعلامات تجارية معينة، بما في ذلك CVS Health Corp وCardinal Health، والتي تستخدم بشكل أساسي لعلاج أعراض جفاف العين وتهيجها.

قطرات عين شهيرة تسبب العمى

ووفقًا لماذ كره موقع وكالة "رويترز"، تسبب هذه القطرات عدوى في العين، فضلًا عن أنها قد تؤدي في بعض الحالات إلى ضعف البصر والعمى.

قطرات عين شهيرة تسبب العمى

وأوصت الهيئة بعدم استخدام 26 منتجًا من قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يتم تسويقها بواسطة شركة: CVS Health إلى جانب العلامة التجارية Target's up وVelocity Pharma، كما طلبت من الشركة المصنعة سحب جميع كميات المنتج بعد أن وجد محققوها ظروفًا غير صحية في منشأة التصنيع.

وشددت FDA على أن استخدام بعض منتجات العناية بالعين من العلامات التجارية التي وضعت عليها علامة قد يؤدي إلى فقدان جزئي للرؤية أو العمى، ومع ذلك، لم تتلق حتى الآن أي تقارير تفدي حدوث أعراض سلبية أو عدوى عين مرتيطة بإستخدام هذه المنتجات.

في الوقت نفسه، تُزيل شركة CVS وRite Aid وTarget المنتجات من أرفف متاجرها ومواقعها الإلكترونية، ولكن المنتجات التي تحمل العلامات التجارية "Leader" و"Rugby" و"Velocity" قد تظل متاحة للشراء في المتاجر وعبر الإنترنت، والتي أوصت الهيئة بعدم شرائها.

قطرات عين شهيرة تسبب العمى

وجاء بيان سلسلة الصيدليات بشأن قطرات العين المحظور استخدامها أو بيعها كالآتي: "بعد تلقي إخطار من الهيئة الأمريكية FDA، أوقفنا قطرة (CVS) على الفور للبيع داخل المتجر وعلى الإنترنت لجميع المنتجات التي توفرها شركة Velocity Pharma"، لافتة أنها ستقوم باسترداد الأموال للعملاء الذين يقومون بإرجاع المنتج.

وأوصت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين بالتخلص من هذه المنتجات بشكل صحيح، فيما نصحت المرضى الذين لديهم علامات أو أعراض التهاب العين بعدم استخدام هذه المنتجات واستشارة الطبيب المختص على الفور.