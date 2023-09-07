تحذير من قطرة شهيرة للعين

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مقلدة لقطرة العين ديفلوستيرو 5 ملل، والتي تستخدم لعلاج التورم والألم بعد جراحات العيون.

وأوضحت الهيئة أن العبوات المقلدة تحمل رقم التشغيلة 1022253، وأن أبرز الفروقات بينها وبين العبوات الأصلية هي أن المستحلب الأصلي أبيض في العبوات الأصلية، وشفاف شبه الماء في العبوات المقلدة.

كما حذرت الهيئة من جميع التشغيلات التي توافق المواصفات المذكورة للعبوات المقلدة، مشددة على المواطنين ومقدمي الخدمة إبلاغ الهيئة من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن.

ولفتت إلى أن قطرة العين ديفلوستيرو 5 ملل تستخدم تحت إشراف طبي كمضاد للالتهابات بعد جراحات العيون، حيث تعمل على الحد من الألم والالتهاب من خلال تثبيط إفراز وتصنيع المواد المسببة للالتهاب.

وفي وقت سابق، قررت الشركة المصرية لتجارة الأدوية وقف صرف كافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة السودوافدرين لمؤسسات صيدلية في 10 محافظات، بناء على تعليمات من هيئة الدواء المصرية.

وأفاد منشور الشركة المصرية لتجارة الأدوية بأن الإدارة المركزية للعمليات التابعة لهيئة الدواء المصرية وجهت بوقف صرف كافة الأدوية التي تحتوي على مادة السودوافدرين لصيدليات في محافظات: أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مرسى مطروح، سوهاج، البحيرة، والإسكندرية.



