الطيار أدهم فرغلي: مصر تتصدى للزحام المروري بحلول حاسمة وطموحة

أكد أدهم فرغلي، العضو في حزب حماة وطن عن دائرة رمل أول، أن مصر تعاني من مشكلة الزحام المروري، حيث يبلغ عدد السيارات في مصر حوالي 10 ملايين سيارة، وتبلغ خسائر مصر من الزحام المروري حوالي 8 مليارات دولار سنويًا، وذلك بسبب أن العمران في مصر يشغل فقط 7% من مساحة البلاد، والباقي صحاري.

وأضاف، أن هذه المشكلة لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد المصري، حيث تتسبب في تأخير البضائع والخدمات، وزيادة تكاليف النقل، وانخفاض الإنتاجية. كما أنها تتسبب في تلوث الهواء والضوضاء.

وأوضح، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوات حاسمة وطموحة للتصدي لهذه المشكلة، حيث تم إضافة 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، وتنفيذ 900 كوبري ونفق، وتحديث 1000 كيلومتر من الطرق القديمة.

وهذه الحلول تهدف إلى تقليل الاختناقات المرورية، وتحسين حركة المرور، وتوفير الوقت والجهد والمال للمواطنين. كما أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.

وأشار أدهم فرغلي إلى أن هذه الحلول رغم تكلفتها العالية، إلا أنها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. كما أنها ستحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا على الدولة في المستقبل.