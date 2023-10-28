السبت 28 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الصحفيين الفلسطينين: الإعلام المصري ظهير قوي للفلسطينين منذ بداية الحرب

نقيب الصحفيين الفلسطينين
نقيب الصحفيين الفلسطينين

قال الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، إن نقابة الصحفيين المصريين والقائمين عليها تُشكل منارة للحرية في عموم الوطن العربي، والكل يُحتذي بهذا النموذج العالي المستوى الذي نعتبره سند حقيقي لفلسطين وسند للصحفيين الفلسطينيين. 

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وأضاف أبو بكر في حديث خاص لجريدة الوفد، أن ما يقوم  به مجلس نقابة الصحفيين المصريين بجهد دولي هائل على صعيد مراسلة المنظمات الدولية ودعوته للنقابات العربية والتنسيق معنا ومع غيرنا من النقابات العربية، بل ويتواصل مع الإعلام الغربي، فالجهد الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصريين يُكلل جهودنا، ونعي جيدًا أننا نحن شعب واحد، وألمنا واحد.

نقيب الصحفيين الفلسطينين في حديثه للوفد 

وذكر نقيب الصحفيين الفلسطينين، أن هذا ليس بجديد على الإعلام المصري، فمنذ الوهلة الأولى للحرب، والإعلام المصري على وجه التحديد كان له دور كبير وفعال في مساندة القضية الفلسطينية؛ فمصر لها دور تاريخي تجاه القضية والشعب الفلسطيني؛ فخاضت حروب من أجل الشعب الفلسطيني ودفعت دماء هائلة بل منعت حروب ضدنا، ونحن نعتز جدًأ بهذا الدور التاريخي.

 

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