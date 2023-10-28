مظاهرة ضخمة في روما من أجل فلسطين بعد الغزو البري للاحتلال

تجول في شوارع روما منذ الساعة الثالثة بعد الظهر تظاهرة ضمت الآلاف جائوا من جميع أنحاء إيطاليا ليتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الأحداث الأخيرة وقصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لقطاع غزة.

وتشارك في التظاهرة أكثر من 50 منظمة للسلام وأحزاب يسارية ووسطية، للتنديد بما يحدث لأهالي قطاع غزة، خاصة بعد قطع الإنترنت عنهم بالأمس وعزلهم عن العالم وقصف الاحتلال للمنازل والمدنيين هناك دون رحمة.

مظاهرة روما

احتشد الأيام الماضية عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية إلى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالآلاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة.

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها: لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة، إسرائيل دولة مجرمة والشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لإسرائيل، بالإضافة إلى منظمات عدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.

وكان قد دعا أمين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبدالقادر عميش المواطنين العرب والإيطاليين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه الجالية الفلسطينية في إيطاليا إلى جانب اتحاد الجاليات العربية.

وصدر عن الجالية الفلسطينية: "بمواجهة المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وأبناء شعبنا العظيم في غزة العزة وفي كل فلسطين.