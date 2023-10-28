اَرسنال يقسو على شيفيلد يونايتد بخماسية.. ونيكيتاه يتألق

حقق اَرسنال فوزًا كبيرًا على نظيره شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح اَرسنال في السيطرة على المباراة خلال شوطيها الأول والثاني، بعدما استطاع تسجيل خماسية في شباك خصمة شيفيلد.

تفاصيل مباراة اَرسنال وشيفيلد يونايتد

تقدم اَرسنال في المباراة عن طريق لاعبه إيدي نيكيتاه في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بينما عاد اللاعب ذاته ليسجل هدفين اَخرين في الدقائق 50، و58.

فيما أضاف فابيو فييرا الهدف الثالث في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، بينما سجل تومياسيو الهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الجانرز بخمسة أهداف نظيفة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإسباني

وكان المدرب الإسباني قد بدأ مباراة اَرسنال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو، ويليام ساليبا، جاكوب كيوير، بن وايت.

الوسط: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، إيميلي سميث رو.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، إيدي نكيتياه، بوكايو ساكا.