إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصدام سيارتين ملاكي بطريق جنوب سيناء

إصابة 6 أشخاص اليوم السبت إثر حادث تصدام سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الدولى الجديد بمحافظة جنوب سيناء، بالطريق الجديد على طريق مدخل أبوزينمة.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العناني، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ملاكي بسيارة ربع نقل بالطريق الجديد سيارة ملاكي بجانب الطريق سيارة ملاكي بالطريق الجديد بمحافظة جنوب سيناء عند مداخل أبوزينمة بمحافظة جنوب سيناء. وتم الدفع بـ 3سيارة إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.

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