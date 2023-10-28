السبت 28 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصدام سيارتين ملاكي بطريق جنوب سيناء

حادث تصدام سيارتين
حادث تصدام سيارتين بطريق جنوب سيناء

إصابة 6 أشخاص  اليوم السبت إثر حادث تصدام سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الدولى الجديد بمحافظة جنوب سيناء، بالطريق الجديد على طريق مدخل أبوزينمة.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العناني، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ملاكي بسيارة ربع نقل بالطريق الجديد سيارة ملاكي بجانب الطريق سيارة ملاكي بالطريق الجديد بمحافظة جنوب سيناء عند مداخل أبوزينمة بمحافظة جنوب سيناء. وتم الدفع بـ 3سيارة إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.

IMG_٢٠٢٣١٠٢٨_١٧٥٣١٧
IMG_٢٠٢٣١٠٢٨_١٧٥٣١٧
IMG_٢٠٢٣١٠٢٨_١٧٥٢٤٩
IMG_٢٠٢٣١٠٢٨_١٧٥٢٤٩
الجريدة الورقية