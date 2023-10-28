السبت 28 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حكم جديد لـ أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف هاني سامي |ما القصه

بوابة الوفد الإلكترونية

  

قررت المحكمة الاقتصادية الحكم، تأييد الحكم  بالحبس سنة على الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سب وقذف هاني سامي، وغرامة 5 آلاف جنيه، في القضية رقم 575 لسنة 2023.

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حكم جديد لـ أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف هاني سامي |ما القصه


وكان الفنان أحمد فلوكس حضر إلى المحكمة الاقتصادية بشخصه، واستأنف على الحكم وتحددت جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف.


يذكر أن الفنان أحمد فلوكس يقضي مدة حبس عامين داخل سجن وادي النطرون، بتهمة سب وقذف ياسمين عزت اللاعبة السابقة لمنتخب مصر لكرة السلة.


قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أمير ناصف، تأجيل استئناف الفنان أحمد آدم على حكم إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب لجلسة 30 ديسمبر.


ووفقًا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريب
 


أب يعذب ابنته حتى الموت ويدفنها فى المنزل بالقليوبية


وفي واقعة أخري اعترف  الأب المتهم بمعاونة زوجته في مقتل ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، أمام المباحث الجنائية بالقليوبية، وقالا إن الطفلة كانت تريد الذهاب لوالدتها وكانت تبكى كثيرا، فقامت المتهمة الثانية "زوجة الأب" بضربها بخرطوم وجاء الأب ليعاونها حتى ماتت.
وأكمل المتهمون في اعترافاتهم، بعدما اكتشفنا وفاتها خشينا من اكتشاف الواقعة فقمت بحفر حفرة على عمق متر ونصف في مطبخ الشقة الكائنة بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ ودفناها فيها منذ شهرين، حتى تم اكتشاف الواقعة وألقت الأجهزة الأمنية القبض علينا. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات تفيد باختفاء ابنتها خلال إقامتها بمسكن والدها وزوجته الثانية.
توصلت تحريات المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، إلى أن الطفلة المجني عليها تبلغ من العمر7 سنوات، كانت تقيم بمسكن والدها وزوجته الثانية، وعندما كانت تطلب الطفلة الرجوع إلى والدتها والإقامة معها، كانت تقوم زوجة الأب بتحريضه عليها، وكان يضرب ابنته ويعذبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.
وأضافت التحريات قيام الأب وزوجته الثانية بضربها بخرطوم حتى ماتت.
وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، كما صرحت بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. 
 

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