حسنى شتا ابن عمرو عبد الجليل في "درويلة"|كواليس آخر يوم تصوير للفيلم (شاهد)

انتهى الفنان حسنى شتا من تصوير دوره في فيلم "درويلة"، حيث يُجسد شخصية "ريتو" وهو الإبن المدلل للفنان عمرو عبد الجليل ومن المفترض أنه مهووس بالغناء، ضمن أحداث الفيلم التي تدور في إطار الغموض والأكشن.

فريق عمل فيلم "درويلة" ينتهي من تصوير المشاهد المتبقية

وانطلق تصوير فيلم "درويلة" منذ بداية شهر أكتوبر الجارى، والذي يضم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، وأيتن عامر، ومحمد على رزق، وحسنى شتا، ونهال نور، وهو من تأليف محمد دياسطى وإخراج معوض إسماعيل.

فريق عمل فيلم "درويلة" من تصوير المشاهد المتبقية

في الوقت نفسه، انتهى اليوم فريق عمل فيلم "درويلة" من تصوير المشاهد المتبقية، ومن المقرر أن يدخل في مرحلة المونتاج، فحسبما أفاد صناع العمل، لقد استخدمت أحدث تقنيات التصوير والمعدات ليظهر بصورة مختلفة عما سبق عرضه.

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنان حسنى شتا مسلسل "الكتيبة 101" الذي خاض به موسم دراما رمضان 2023، وشاركه البطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، ولبلبة، ووميرنا نور الدين، ورشا مهدى، ومحمود عبد المغنى، وأحمد عبد العزيز، ووليد فواز، ونور النبوى، ومحمود ياسين جونيور، وبهاء ثروت، وعمر زهران، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.