السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يدك شباك دارمشتات بثمانية بيضاء ويتصدر الدوري الإلماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

حقق بايرن ميونخ فوزًا هامًا على نظيره دار مشتات   بثمانية دون رد  مساء اليوم السبت  في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الـ9 في دوري الإلماني .

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هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ لمواجهة دارمشتات في الدوري الألماني

بدأ بايرن ميونخ مٌبكرًا من الضغط على دفاعات في أحداث الشوط الأول بهدف تسجيل هدف التقدم .

أحداث المباراة

اشتغل الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ و دار مشتات  بسبب  اعلاء 3 بطاقات حمراء في اللقاء  حيث حصل كيمتش على البطاقة الحمراء في الدقيقة 4 بينما  حصل كلاوس جاسولا  وماتيج ماجليكا في الدقيقة 41 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بايرن ميونخ ودار مشتات .

وضغط كتيبة ماتيوس توخيل  في بداية الشوط الثاني  من خلال هاري كين لاعب بايرن ميونخ بصناعه نصير مزراوي في الدقيقة 51 ، بينما سجل سانية الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ  بصناعه لايمر ، وسجل موسيالا  الهدف الثالث بصناعه هاري كين  ويعود سانية لتسجيه الهدف الثاني له والرابع للعملاق البافاري بصناعه كومان  في الدقيقة64 ، بينما تمكن هاري كين من تسجيل الهدف الخامس لصالح بايرن ميونخ  في الدقيقة 70 ، أحرز  توماس مولر قائد فريق بايرن ميونخ الهدف السادس في مرمي دار مشتات  ، ضعف  موسيلا سلسله أهداف الفريق البافاري عند تسجيلة الهدف السابع واختتم هاري كين اهداف المباراة عند تسجيله الهدف الثامن.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميوخ على نظيره دار مشتات بسداسية بيضاء .

بهذه النتيجة ، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني من جديد برصيد 23 نقطة ، فيما توقف  رصيد دار مشتات عند النقطة 7  محتلا المركز الرابع عشر.

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