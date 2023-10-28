رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مناطق الإسكان العائلي

قام المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز بجولة تفقدية، لمتابعة منطقة الإسكان العائلى (1) والتى تشتمل على 4 مجاورات.

وتفقد رئيس جهاز الشروق، المنطقة بدايةً من المجاورة 1، مروراً بالمجاورات ( 2 ، 3 ، 4)، وذلك برافقة جميع المسئولين عن (النظافة - الزراعة - المخالفات والأمن –التشغيل والصيانة) بهدف إنهاء الملاحظات فور رصدها، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء وإعداد برنامج زمنى مكثف لرفع كفاءة تلك الأعمال.

كما شهدت الجولة لقاء رئيس الجهاز مع عدد من السكان واستمع إلى شكواهم التي تلخصت فى طلب رفع مخلفات موجودة بجانب القطعة، والاستفسار عن موقف مشروع الاتزان، وسؤال آخر بشأن مرمات الأسفلت ، حيث تم على الفور التوجيه برفع المخلفات فى حينه، والرد على التساؤلات، حيث طمأن رئيس الجهاز قاطني المنطقة على تقدم أعمال الاتزان وقرب إنهاء المشروع الذى يضبط ضغوط شبكة مياه الشرب فى جميع مناطق وأحياء القطاع الشرقى، وجارٍ السير فى طرح أعمال صيانة للطرق بشرق المدينة.