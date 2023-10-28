فوزي لقجع عن نسخة كأس العالم 2030: "سنجعلها الأفضل في التاريخ"

أكد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي أن نسخة كأس العالم 2030 ستكون الأفضل في التاريخ، بعدما فازت المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم هذه النسخة من البطولة الأقوي في تاريخ كرة القدم.

وشدد لقجع على أن بلاده ستقوم بتنظيم النسخة الجديدة بمشاركة 32 فريقًا.

تصريحات فوزي لقجع

تحدث لقجع خلال توقيع خطاب النوايا لملف الترشيح الثلاثي المغرب وإسبانيا والبرتغال، لتنظيم كأس العالم نسخة2030، حيث قال: "بالتأكيد سنجعل من كأس العالم 2030 أفضل نسخة سيشهدها التاريخ والتي تتزامن مع مئوية البطولة".

بينما أوضح فوزي لقجع في تصريحات سابقة له، حيث قال: "كعادة البطولة، لابد على البلد المنظم لكأس العالم أن تحتضن ظاهرة عالمية لاختبار المنشآت الرياضية والملاعب".

وأتم لقجع تصريحاته: "بالطبع سنقوم بتنظيم منافسات كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا".

الجدير بالذكر أن المغرب شهدت نهضة كروية كبيرة على مستوي البنية التحتية والمنتخب الكروي خلال السنوات الماضية.