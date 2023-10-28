اَرسنال يتفوق على شيفيلد يونايتد في الشوط الأول

نجح اَرسنال في الخروج متقدمًا خلال الشوط الأول من مباراة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الجانرز الوحيد عن طريق إيدي نيكيتاه في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وسيطرت كتيبة ميكيل أرتيتا على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 65% لـ اَرسنال، مقابل 35% لشيفيلد يونايتد خلال أحداث الشوط.

ويأمل أرتيتا في تحقيق الفوز على شيفيلد يونايتد من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وكان المدرب الإسباني قد بدأ مباراة اَرسنال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو، ويليام ساليبا، جاكوب كيوير، بن وايت.=

الوسط: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، إيميلي سميث رو.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، إيدي نكيتياه، بوكايو ساكا.

الجدير بالذكر أن آرسنال قبل مواجهة شيفيلد يونايتد كان يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما حل شيفيلد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .