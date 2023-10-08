تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. الخطوات والأوراق المطلوبة

تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. في كثير من الأحيان يضطر بعض المواطنين إلى تغيير محل إقامتهم من مسكن إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ويحرص المواطنين على تغيير محل الإقامة الخاص بهم في بطاقة الرقم القومي، حتى يتم تغيير مقر الإقامة في جميع الجهات الرسمية عند إجراء أي من الخدمات، لذا يهتم كثيرون بمعرفة الخطوات والأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي والأوراق المطلوبة، لتغيير بيانات محل الإقامة.

خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي

شراء استمارة بطاقة الرقم القومي وكتابة البيانات المطلوبة.

إرفاق عقد موثق من الشهر العقاري يثبت بيانات محل الإقامة الجديد.

اعتماد الاستمارة من جهة العمل للعاملين فى القطاع الحكومى ويضاف عليها ختم التأمينات الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص ولأصحاب المهن اعتمادها من النقابات التابعين لها.

إرفاق إيصال جديد مختومًا بخاتم الشركة الصادر منها، سواء كانت شركة الكهرباء أو المياه أو الغاز أو فاتورة التليفون.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الحالية قبل تغيير محل إقامته.

إرفاق صورة من وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

إرفاق صورة ضوئية لشهادة الميلاد.

حضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو في حالة فقد بطاقة الرقم القومي السابقة.



شروط تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي