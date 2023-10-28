جامعة طنطا الأولى على مستوى الجامعات في التكنولوجيا الحيوية وهندسة الطاقة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة لقفزة غير مسبوقة في التصنيف الصيني شنغهاي للموضوعات هذا العام حيث احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في موضوعات التكنولوجيا الحيوية،الذى ظهر للمرة الأولى في التصنيف بوجودها في المركز 201:300، وعلوم هندسة الطاقة جاءت في المركز 151:200)، كما حققت المركز الثاني محليا في الهندسة الكيميائية وجاءت في المركز 301:400، والمركز الخامس في مجال العلوم الصيدلانية وجاءت في المركز 301:400، والمركز السادس محليا في العلوم الزراعية بوجودها في المركز 151:200 وطب الفم والأسنان في المركز 201:300.



وأًشاد الدكتور محمود ذكى، بظهور الجامعة في 6 موضوعات هذا العام بالتصنيف و هي ( البايوتكنولوجي ، وعلوم طب الفم والأسنان، والعلوم الصيدلية، و الطاقة و العلوم الهندسية – العلوم الزراعية – الهندسة الكيمائية) مقارنة ب 3 موضوعات فقط في العام الماضي وهو ما يعد انجازاً غير مسبوقا يضاف إلى إنجازات الجامعة، واستمراراً لتصدر الجامعة للمراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية، موضحاً أن ذلك يأتي نتاج الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، مشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة انتاجهم العلمي.

جدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي أحد أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد على خمس مؤشرات رئيسة حيث يقوم بتصنيف الجامعات في 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. ويعتمد التصنيف الصيني في تقييمه علي خمس معايير رئيسية وهي الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 و معدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين في مجالات التصنيف المختلفة وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.