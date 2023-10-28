15 دقيقة من الكلاسيكو.. برشلونة يتقدم ريال مدريد وسيطرة كاسحة

نجح فريق نادي برشلونة في فرض السيطرة والتقدم على نظيره ريال مدريد، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد مونتجويك الاولمبي، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من مواجهات الدوري الإسباني لكرة القدم بنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

افتتح الكاي جوندوجان التهديف في الشوط الأول عند الدقيقة 6 ليضع فريقه في المقدمة بعد استحواذ وسيطرة.

بدأ ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من لونين وبينيرو وناتشو ومودريتش وكامافينجا وخوسيليو ولوكماس فاسكيز وفيران جارسيا وإبراهيما دياز.

بينما بدأ برشلونة مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة أمام ريال مدريد كل من ليفاندوفسكي رافينيا وإينياكي بيينا وماركوس ألونسو وروميو وكوندي واستارالاجا ولامين يامال وكاسادو وكوبارسي وفورت ومارك جويهي.