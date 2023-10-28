القبض على رئيس حسابات شركة مُتهم بالإتجار في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن الجيزة في ضبط (رئيس قسم حسابات بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته(مبالغ مالية عملات "أجنبية").

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بمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.